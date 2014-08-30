Олег Скрипка привітав військовослужбовців бригади тактичної авіації з професійним святом
Сьогодні, 30 серпня, до військовослужбовців бригади тактичної авіації, що на Київщині, з нагоди свята завітали лідер української рок-гурту «Воплі Відоплясова» Олег Скрипка, засновник Х-парку Free Games Юрій Зозуля і Сергій Коба, які привітали пілотів із святом.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.
2Благодійний концерт для українських військовослужбовців — це крок до перемоги, а почуті слова любові до рідної Батьківщини, від патріота України Олега Скрипки, надихають кожного з нас непорушно стояти на захисті наших повітряних кордонів", — зазначив офіцер авіаційної частини.Читайте такожГелетей привітав працівників та ветеранів авіаційної промисловості і транспорту з нагоди Дня авіації
Шквал оплесків і щирих слів подяки, лунали на адресу волонтерів Юрія Зозулі і Сергія Коби, які за останній місяць вдруге побували у цій військовій частині. Адже кожен їхній візит — це надання благодійної допомоги авіаторам. Так, напередодні хлопці закупили і передали в користування пілотам нові зразки авіаційного спорядження. А це реальна допомога при несенні бойового чергування та виконанні поставлених завдань за призначенням.
На завершення благодійного концерту гості та військовослужбовці зробили пам’ятні фото на згадку.