Олег Скрипка привітав військовослужбовців бригади тактичної авіації з професійним святом

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Міноборони.

2Благодійний концерт для українських військовослужбовців — це крок до перемоги, а почуті слова любові до рідної Батьківщини, від патріота України Олега Скрипки, надихають кожного з нас непорушно стояти на захисті наших повітряних кордонів", — зазначив офіцер авіаційної частини.Читайте такожГелетей привітав працівників та ветеранів авіаційної промисловості і транспорту з нагоди Дня авіації

Шквал оплесків і щирих слів подяки, лунали на адресу волонтерів Юрія Зозулі і Сергія Коби, які за останній місяць вдруге побували у цій військовій частині. Адже кожен їхній візит — це надання благодійної допомоги авіаторам. Так, напередодні хлопці закупили і передали в користування пілотам нові зразки авіаційного спорядження. А це реальна допомога при несенні бойового чергування та виконанні поставлених завдань за призначенням.

На завершення благодійного концерту гості та військовослужбовці зробили пам’ятні фото на згадку.