Передислокована з Криму авіаційна комендатура прийняла перший військовий літак

16 червня цього року військовослужбовці, які залишилися вірними Військовій Присязі, на чолі з тимчасово виконуючим обов’язки командира військової частини Михайлом Третяком, на злітно-посадковій смузі аеродрому Кіровоградщини, підняли Державний Прапор України.

Протягом двох з половиною місяців особовий склад авіаційної комендатури, разом з військовослужбовцями інших військових частин логістики Повітряних Сил, виконував завдання по відновленню та вводу в стрій військового аеродрому, який понад 10 років не використовувався за призначенням.

А сьогодні, 30 серпня, у День авіації, на відновлений аеродром здійснив посадку перший військовий літак Ан-26. Представники Командування Повітряних Сил ЗС України за невеликий проміжок часу виконали значний об’єм робіт по відновленню злітно-посадкової смуги, споруд і об’єктів аеродрому.

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З нагоди свята за вірність військовому обов’язку, наполегливість та професійність особовому складу, що приймав участь у відновленні аеродрому були вручені державні нагороди, відзнаки і подяки Міністра оборони України та командувача Повітряних Сил Збройних Сил України.