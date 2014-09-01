З добровольців, які звернулися на "гарячу лінію" Міноборони, можуть утворити офіцерські підрозділи

Про це в соцмережі написав координатор Громадянського руху "Спільна Справа", радник міністра оборони Олександр Данилюк.

"За 10 днів роботи "гарячої лінії" добровільного зголошення до лав Збройних Сил України звернулось близько 5 тисяч добровольців. Більшість з них потраплять в бойові частини", - зазначив він.Читайте такожНа Дніпропетровщині майже три тисячі добровольців прибули до військоматів

Ті, хто за станом здоров'я або віком вже не може виконувати бойові завдання, будуть служити в частинах бойового забезпечення.

"Враховуючи те, що більше половини добровольців офіцери - розглядається можливість створення окремих офіцерських підрозділів", - повідомив Данилюк.