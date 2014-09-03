Військовий госпіталь на Чернігівщині надає медичну допомогу пораненим під час АТО бійцям
На Чернігівщині у військовому госпіталі продовжують курс лікування поранені військовослужбовці Збройних Сил України, які були переведені та доставлені до військово-медичної установи з лікувальних закладів зони проведення антитерористичної операції.
За словами керівника госпіталю полковника медичної служби Олександра Слєсаренка, протягом останніх двох місяців вже майже 120 бійців, поранених у зоні АТО, отримали кваліфіковану допомогу від чернігівських військових лікарів.
"Більшість військовослужбовців до нас потрапляє з осколковими пораненнями після вибуху мін, снарядів чи гранат. Таких пацієнтів доводиться оперувати по кілька разів. Крім цього, проводимо комплексне лікування з бійцями, які мають ускладнення після бойових поранень. Передусім це військовослужбовці з ураженими кінцівками. Усі поранені повністю забезпечені всіма необхідними ліками та речами", - розповів полковник медичної служби Олександр Слєсаренко.
Начальник госпіталю повідомив, що колективу військових медиків вдалося зберегти всю діагностичну і лікувальну потужність: є комп’ютерний томограф, ультразвукове та ендоскопічне обладнання.
"Основна задача для нас — щоденно надавати необхідну медичну допомогу всім пораненим і рятувати життя українським воїнам", — резюмував начальник Чернігівського військового госпіталю.