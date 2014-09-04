У Брюсселі пройшли консультації щодо удосконалення системи зв’язку та інформатизації ЗСУ

Під час консультацій українська делегація, яку очолював начальник Управління автоматизації Збройних Сил України полковник Віктор Артихович, поінформувала сторону НАТО про поточний стан системи зв’язку та інформатизації Збройних Сил України, заходи, що здійснюються з її трансформації відповідно до сучасних стандартів, та погляди Генерального штабу Збройних Сил України щодо подальшого розвитку у цій сфері.

Українські фахівці також обговорили з представниками Агенції НАТО зі зв’язку та інформації загальні підходи до проведення дослідження системи зв’язку та інформатизації, яке стане першим кроком у поглибленні взаємодії з Альянсом у цій сфері, його змістовне наповнення та очікуваний результат, а також першочергові заходи щодо удосконалення системи зв’язку та інформатизації Збройних Сил України в умовах кризової ситуації.

Читайте такожМіноборони прозвітувало щодо 4,77 мільярдів гривень, виділених з резервного фонду

Передбачається, що проект НАТО з допомоги Україні у модернізації системи зв’язку та інформатизації Збройних Сил України розпочнеться восени поточного року. Його реалізація підтримуватиметься ресурсами з відповідного трастового фонду, започаткованого під час засідання Комісії Україна — НАТО на рівні міністрів закордонних справ 25 червня 2014 року. На цей час про готовність виступити країною-лідером реалізації проекту заявила Великобританія.