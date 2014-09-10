Організація взаємодії між військовими формуваннями отримає наукове підґрунтя

Представницький науковий форум повинен посприяти пошуку та удосконаленню механізмів взаємодії між військовими формуваннями та правоохоронними органами країни, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

За словами заступника начальника академії з наукової роботи - начальника науково-організаційного відділення полковника Олега Кравчука, у конференції візьмуть участь провідні наукові фахівці майже двох десятків вищих навчальних закладів, а також представники Генерального штабу збройних сил та науково-дослідних організацій Міністерства оборони.

Під час роботи учасники науково-практичної конференції планують обговорити форми та способи застосування військових формувань держави в ході спільних дій, розмежування їх функцій та завдань, систему управління, проблеми розвитку всебічного забезпечення, використання сучасних інформаційних технологій, розвитку озброєння і військової техніки, підготовки і становлення військових професіоналів тощо.

Також слід зазначити, що одна із секцій конференції - «Іншомовна складова забезпечення ефективності сектору безпеки держави» - як експеримент уперше вестиметься англійською мовою.