У зоні АТО затримали двох військових РФ, яких підозрюють у знищенні українських літаків

У зоні проведення антитерористичної операції затримано двох військовослужбовців збройних сил Росії, які збивали українські літаки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«У зоні АТО під час проведення оперативних заходів із боротьби з терористами бійці батальйону «Луганськ-1» затримали двох військовослужбовців збройних сил РФ, які підозрюються у застосуванні переносних зенітно-ракетних комплексів проти авіації Збройних сил України», - зазначив він.