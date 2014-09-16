Російські війська і бойовики обстріляли позиції силовиків біля 6 населених пунктів

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру Ради національної безпеки і оборони України Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.

Читайте такожРНБО: Аеропорт Донецька - плацдарм для звільнення міста від бойовиків«Українські військові дотримуються режиму припинення вогню на виконання мирного плану президента України. Натомість терористи та російські військові продовжують обстрілювати позиції сил АТО», - зазначив він.

Читайте такожЗа час "перемир'я" загинули 16 українських військових, 98 - пораненіЗа словами Лисенка, протягом дня вони обстріляли блокпости та позиції сил АТО в районах н.п. Нижня Кринка, Гранітне, Міус, Орлівка, Новоселівка. Терористи постійно обстрілюють позиції українських військ у районі н.п. Щастя Луганської області.