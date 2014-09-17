18 армійських спортсменів та тренерів отримуватимуть стипендії Президента України

Стипендії Президента України призначено видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту, серед яких 18 представників армійського спорту: Центрального спортивного клубу Збройних Сил України, 95 групи спортсменів вищої кваліфікації Управління спорту Міністерства оборони України, навчально-спортивної бази зимових видів спорту «Тисовець» Управління спорту МО України.

Визнання здобули: працівник Руденко Андрій Васильович — тренер чемпіонки Європи 2013 року зі стрибків у воду Прокопчук Ю.А. (у розмірі 7 тисяч гривень), працівник Шкаліков Сергій Євгенович — тренер бронзових призерів чемпіонату Європи 2013 року з фехтування Бойка Д В., Пундика Д. В., Штурбабіна О. В., Ягодки А. А., старший тренер штатної збірної команди України з фехтування (у розмірі 4 тисячі гривень).

Серед спортсменів відзначені: солдат Бондар Олександр Ігоревич — чемпіон Європи 2013 року зі стрибків у воду (у розмірі 7 тисяч гривень), працівник Вороніна Олена Володимирівна — чемпіонка світу 2013 року з фехтування (у розмірі 12 тисяч гривень), старший солдат Горшковозов Олександр Олегович — бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року зі стрибків у воду (у розмірі 4 тисячі гривень), старший солдат Джіма Юлія Валентинівна — чемпіонка XXII зимових Олімпійських ігор 2014 року з біатлону (у розмірі 15 тисяч гривень), працівник Комащук Аліна Іванівна — чемпіонка світу 2013 року з фехтування (у розмірі 12 тисяч гривень), старшина Медведєв Віталій Михайлович — срібний призер чемпіонату світу 2013 року з фехтування (у розмірі 9 тисяч гривень), солдат Меженський Дмитро В’ячеславович — бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року зі стрибків у воду (у розмірі 4 тисяч гривень), лейтенант Нікішин Богдан Сергійович — срібний призер чемпіонату світу 2013 року з фехтування (у розмірі 9 тисяч гривень), працівник Олійник Павло Станіславович — бронзовий призер чемпіонату світу 2013 року з боротьби вільної (у розмірі 7 тисяч гривень), старший солдат Прима Артем Андрійович — бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року з біатлону (у розмірі 4 тисячі гривень), старшина Прокопчук Юлія Анатоліївна — чемпіонка Європи 2013 року зі стрибків у воду (у розмірі 7 тисяч гривень), старший сержант Пундик Галина Василівна — чемпіонка світу 2013 року з фехтування (у розмірі 12 тисяч гривень), молодший сержант Рижикова Анна Василівна — срібна призерка чемпіонату Європи 2013 року з легкої атлетики (у розмірі 5 тисяч гривень), старший лейтенант Штурбабін Олег Валерійович — бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року з фехтування (у розмірі 4 тисячі гривень), старшина Холоша Олена Анатоліївна — бронзова призерка чемпіонату Європи 2012 року з легкої атлетики (у розмірі 4 тисячі гривень), солдат Ягодка Андрій Андрійович — бронзовий призер чемпіонату Європи 2013 року з фехтування (у розмірі 4 тисячі гривень).