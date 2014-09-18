Завтра у Варшаві буде підписано договір про створення спільної бригади України, Польщі та Литви

Про це повідомила прес-служба польського президента у четвер.

Договір буде підписано у резиденції Президента Польщі Броніслава Коморовського за його участі.

Читайте такожУкраїна створює спільну військову бригаду з Литвою та ПольщеюНагадаємо, ідея створення українсько-польсько-литовської бригади протидії кризовим ситуаціям “ЛитПолУкрбриг” виникла в 2007 році. Міністри оборони трьох країн підписали листа намірів про створення такої бригади, зокрема, для участі в миротворчих місіях Євросоюзу і НАТО в листопаді 2009 року, заявляючи про намір добитися її повної операційної готовності у 2013 році.

Відповідно до попередніх домовленостей, українська сторона планувала виділити для спільного підрозділу 545 військових, зокрема 18 офіцерів в командування бригади, а також військову техніку.