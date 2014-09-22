На Дніпропетровщині відбувається бойове злагодження військовослужбовців танкових підрозділів

Всі військовослужбовці пройшли фахову підготовку у навчальних підрозділах та були направленні для проходження подальшої служби до бойових частин українського війська.

За словами командира підрозділу, танкісти майже щодня виконують бойові стрільби штатним артилерійським пострілом із озброєння танків Т-64БВ з ходу, з короткої зупинки та в умовах оборонного бою. Також танкісти відпрацьовують вогневі завдання з кулеметів ПКТ та НСВТ.

– На вогневих директрисах екіпажі танків підвищують професійні навички у знищенні танків, кулеметних обслуг, групи піхоти, безвідкатних гармат на автомобілях та гвинтокрилів умовного противника, – розповів офіцер.

Читайте також4 тисячі кілометрів зоною АТОДо занять з бойової підготовки мобілізованих військовослужбовців залучаються бойові офіцери та контрактники – учасники антитерористичної операції сході країни. Під час занять основна увага зосереджується на злагодженості дій підрозділів в наступі та обороні, а також повній взаємозамінності всіх членів екіпажу.