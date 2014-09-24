Міністр оборони зустрівся з главами делегацій оборонних відомств іноземних держав

Сьогодні, 24 вересня, під час відвідання ХІ Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека» та ІХ Міжнародного авіакосмічного салону «Авіасвіт-XXI» Міністр оборони України генерал-полковник Валерій Гелетей провів низку двосторонніх зустрічей з главами делегацій оборонних відомств іноземних держав.

В ході робочих зустрічей з Міністром оборони Латвійської Республіки Раймондсом Вейонісом, Віце-міністром охорони краю Литовської Республіки Марюсом Величка та заступником начальника Генерального штабу Збройних сил Грузії полковником Романом Джохадзе генерал-полковник Валерій Гелетей обговорив безпекову ситуацію в Україні, питання двостороннього оборонного співробітництва у військовій та військово-технічній сферах.