Міноборони обіцяє забезпечити армію зимовим одягом до 10 жовтня

Про це заявив заступник Міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Ліщинський під час брифінгу.

Заступник керівника вітчизняного оборонного відомства зазначив, що згідно з наказом Міністра оборони генерал-полковника Валерія Гелетея роботи щодо підготовки до зими у ЗС України розпочалися навесні, одразу після закінчення опалювального сезону 2013-2014 років.

"План передбачає комплекс робіт за такими напрямами: підготовка казармено-житлового фонду, котелень та інженерних мереж, заготівля вугілля, мазуту, дров, створення необхідних запасів на опалювальний період. Стан підготовки військових містечок та інфраструктури на сьогодні становить понад 90%. Запаси дають можливість провести опалювальний період до 150 діб",- повідомив Ліщинський.

Окрім цього, за наказом Міністра оборони вперше на постачання Збройних Сил прийнято тепле взуття.

"Станом на липень поточного року забезпечення речовим майном становило 100% плюс речові запаси на складах. Але з урахуванням проведення часткової мобілізації та умов експлуатації майна в польових умовах, рівень забезпечення є нижчим. Для повного забезпечення та поновлення Уряд виділив кошти",- розповів заступник Міністра оборони.

За його словами, вже укладені всі відповідні контракти та здійснюється постачання речового майна до Збройних Сил України.

"До 10 жовтня 2014 року з урахуванням наявного майна та нових поставок 100% військовослужбовців будуть забезпечені «по зимі», - зазначив генерал-лейтенант Олександр Ліщинський.

Він підкреслив, що кошти виділені і на постачання пального.

"Пріоритетним є забезпечення військовослужбовців, які знаходяться на сході України. Для цього налагоджено співпрацю з керівництвом обласних державних адміністрацій щодо використання їх фондів, які попередньо визначено та обстежено. Також будемо розміщувати військовослужбовців у польових умовах у визначених районах", - повідомив заступник керівника вітчизняного військового відомства.

Генерал-лейтенант Олександр Ліщинський повідомив, що за дорученням Міністра оборони Центральним проектним інститутом вже підготовлено передпроектні пропозиції захисних споруд різного призначення. Визначена кількість засобів мобільного обігріву та порядок їх використання, заготовлена відповідна кількість палива, забезпечено мобільними джерелами електропостачання від 2 до 60 кВат.