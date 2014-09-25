Міноборони не має повноважень на продаж озброєння та військової техніки

— Порядок відчуження надлишкового майна Міністерством оборони регламентовано Законами України та іншими правовими актами, визначеними чинним законодавством, — зазначив сьогодні, 25 вересня, під час брифінгу в Українському національному інформаційному агентстві «Укрінформ» тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту відчуження військового майна Міністерства оборони України Володимир Шевченко.

За його словами, Міністерство оборони України не займається продажем озброєння та військової техніки, тому що не має на це повноважень, а здійснює відчуження військового майна Збройних Сил України шляхом укладання договорів комісії про відчуження військового майна у порядку, визначеному Положенням про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил, затвердженим постановою Уряду від 28 грудня 2000 року № 1919 (зі змінами) через суб’єкти підприємницької діяльності, яким в установленому порядку рішенням Кабінету Міністрів України надані повноваження на реалізацію військового майна на внутрішньому та/або зовнішньому ринку.

— Виручені кошти зараховуються до державного бюджету, — зазначив Володимир Шевченко.

З липня Міністром оборони України було прийнято рішення про повну заборону відчуження військового майна, після чого Генеральним штабом ЗС України було визначено та затверджено переліки надлишкової техніки та майна, які можуть бути повернені до бойового складу Збройних Сил і використовуватися за призначенням.

— Тільки за останні 3 місяці відремонтовано своїми силами та у співпраці з підприємствами оборонного комплексу і повернуто до бойового складу понад 1850 одиниць автомобільної та бронетанкової техніки та майже 3850 найменувань озброєння та іншого військового майна. Цей процес триває та знаходиться на постійному контролі керівництва оборонного відомства, — зазначив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту відчуження військового майна Міністерства оборони.

Володимир Шевченко зауважив, що непридатна техніка, яка підлягає списанню і не може бути відремонтована, розбирається на вузли та агрегати, які передаються в якості ремонтного фонду на підприємства оборонного комплексу та у військові частини.

— Окремим напрямом діяльності Міністерства оборони є безоплатна передача озброєння та військової техніки до сфери управління інших міністерств та відомств, які здійснюють керівництво військовими формуваннями. Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, для забезпечення сил АТО станом на 25 вересня до сфери управління МВС, СБУ, ДПСУ та інших військових формувань безоплатно передано 176 одиниць бронетанкової та автомобільної техніки, понад 6 тисяч одиниць важкого озброєння та визначену кількість зброї і боєприпасів, всього на суму майже 350 млн грн. Тільки до Міністерства внутрішніх справ України передано військового майна на суму понад 243 млн грн, — повідомив тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту відчуження військового майна Міністерства оборони України Володимир Шевченко.