Бійці АТО, яких лікують у Вінниці, відвідали концерт рок-гурту "Океан Ельзи"

За підтримки місцевої влади та адміністрації гурту для військовиків та їх близьких було безкоштовно виділено VIP-зону на Центральному міському стадіоні.

Вокаліст гурту Святослав Вакарчук із тисячами глядачів вшанував хвилиною мовчання військовослужбовців, цивільних громадян, які віддали життя за мир та незалежність України. Після чого всі присутні на стадіоні почали скандувати «Слава Україні!», «Герої не вмирають!», «Слава українському солдатові!».

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