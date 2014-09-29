Військовослужбовці Очаківського гарнізону отримали квартири у новобудові

Слід наголосити, що абсолютно всі квартири у новобудові розподілені винятково між військовослужбовцями та їхніми сім’ями. Серед новоселів чимало воїнів, які брали участь у проведенні АТО.

Житиме в новому будинку і вдова командира військової частини капітана першого рангу Олексія Зінченка, який відважно загинув, захищаючи Батьківщину.

Читайте такожБійці АТО, яких лікують у Вінниці, відвідали концерт рок-гурту "Океан Ельзи"Також квартири тут отримали військовослужбовці військово-морського арсеналу та військові пенсіонери.