Військовослужбовці Очаківського гарнізону отримали квартири у новобудові
18:02, 29 вересня 2014Військо
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Новий п’ятиповерховий будинок на 50 квартир, в якому отримали квартири військовослужбовці Очаківського гарнізону, розташований неподалік від моря.
Фото Міністерства оборони України
Слід наголосити, що абсолютно всі квартири у новобудові розподілені винятково між військовослужбовцями та їхніми сім’ями. Серед новоселів чимало воїнів, які брали участь у проведенні АТО.
Житиме в новому будинку і вдова командира військової частини капітана першого рангу Олексія Зінченка, який відважно загинув, захищаючи Батьківщину.
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