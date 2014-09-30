Мобільні групи військових топографів продовжують виконувати завдання в зоні АТО

Мобільна група - основний бойовий підрозділ центру, який у польових умовах, працюючи на спеціальній геодезичній і топографічній автомобільній техніці, виконує завдання з топогеодезичного забезпечення військових частин і підрозділів збройних сил, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

"У пункті постійної дислокації ми ні на мить не припиняємо підготовки особового складу до виконання завдань за призначенням у зоні АТО. Щоденно вдосконалюємо свої професійні навички, обслуговуємо спеціальне вимірювальне обладнання, відновлюємо і ремонтуємо пошкоджену в боях автомобільну техніку, яка повернулась з АТО, і готуємось до чергової ротації підрозділів на Донбасі", - зазначив начальник центру підполковник Олег Чернецький.

Військові топографи в зоні АТО займаються створенням, оновленням і забезпеченням штабів топографічними картами, забезпеченням військ астрономо-геодезичними та гравіметричними даними, здійснюють топогеодезичну прив’язку позицій ракетних військ і артилерії, забезпечують органи управління спеціальними картами і фотодокументами, виконують топографічну розвідку