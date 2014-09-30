З бюджету Ужгорода виділили кошти для родин війських, які загинули в зоні АТО

Цьому рішенню передувало засідання постійної комісії облради з питань праці, зайнятості та соціального захисту, під час якого було погоджено надання матеріальної допомоги вісьмом сім’ям загиблих військовослужбовців із Закарпаття, які брали участь в АТО. Кожній родині буде виплачено по 100 тисяч гривень.

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Також під час засідання було обговорено питання щодо виділення земельних ділянок учасникам АТО. На даний час 174 військових вже подали заяву на їх отримання, 74 з яких вже отримані. Варто зазначити, що для родин, рідні яких загинули під час проведення АТО, документація на земельні наділи виготовляється безкоштовно.