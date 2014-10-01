Комісія вивчила можливості оборонних підприємств щодо залучення до забезпечення АТО

Метою роботи багатосторонньої групи стало вивчення виробничих та ремонтних потужностей підприємств щодо проведення ремонту зразків озброєння і військової техніки в плані технічного забезпечення проведення антитерористичної операції на сході України.

Так, огляду підлягало шість спеціалізованих заводів, на яких планується проведення ремонту окремих типів зенітних ракетних комплексів та інших бойових машин, а також відновлення прицілів-далекомірів для танків.