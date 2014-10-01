Комісія вивчила можливості оборонних підприємств щодо залучення до забезпечення АТО
16:27, 01 жовтня 2014Військо
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У Харківській області на підприємствах Державного концерну «Укроборонпром» завершила роботу спеціальна комісія з числа офіцерів Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, Метрологічного центру військових еталонів Збройних Сил України та фахівців з питань оборонної промисловості.
Метою роботи багатосторонньої групи стало вивчення виробничих та ремонтних потужностей підприємств щодо проведення ремонту зразків озброєння і військової техніки в плані технічного забезпечення проведення антитерористичної операції на сході України.
Так, огляду підлягало шість спеціалізованих заводів, на яких планується проведення ремонту окремих типів зенітних ракетних комплексів та інших бойових машин, а також відновлення прицілів-далекомірів для танків.
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