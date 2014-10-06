В Ужгороді закарпатці вшанували бійців, які нещодавно повернулися із зони антитерористичної операції

Виступаючи перед присутніми голова обласної державної адміністрації Василь Губаль зазначив, що країна, яка продовж багатьох років називала себе добропорядною сусідкою, нині проявила своє справжнє єство: «...обличчя агресора і така її поведінка обурює кожного з нас».

Хочу вклонитися військовослужбовцям, які зараз сидять у залі, їх побратимам, які зараз відновлюють здоров’я й сили у військових госпіталях і тим, які і тепер у зоні проведення АТО. Особливу шану й скорботу висловлюю родинам військовослужбовців, які полягли у боях з терористами та їх найманцями.

Новий керівник краю попросив вибачення у бійців окремого гірсько-піхотного батальйону від імені місцевих гілок влади щодо деяких питань забезпечення їх життєдіяльності. А також запевнив у тому, що надалі працюватиме над тим, аби оборонці держави завжди відчували підтримку обласного керівництва. Відтак вручив гірським піхотинцям подяки та цінні подарунки бійцям. Василь Губаль висловив вдячність і волонтерам — за їхню відданість справі та ефективну роботу, привітавши жінок, а їх у волонтерських лавах більшість, ‑ квітами.

До вдячних слів представників органів влади та місцевого самоврядування особового складу батальйону долучилися й керівники СБУ та УМВС в Закарпатській області. Своєю чергою, обласний військовий комісар полковник Іван Васильцюн акцентував увагу присутніх на тому, що минулого року закарпатські військові вибороли право називатися кращим підрозділом Сухопутних військ ЗС України.

‑ На тлі нинішніх подій вони гідно підтвердили свою високу підготовку, та виявили під час виконання бойових завдань героїзм, мужність та відвагу.

Від імені своїх підлеглих до краян звернувся командир гірських піхотинців майор Василь Зубанич, який разом із ними провів півроку в зоні проведення атитерористичної операції.

Цього дня орденами «За мужність» ІІІ ступеня було відзначено звитягу старшого прапорщика Олега Базая, прапорщика Тараса Козака, орденом Богдана Хмельницького III ступеня — старшого лейтенанта Олега Журавського.

Ініціатор руху підтримки закарпатських військових журналіст Галина Ярцева, якій неодноразово дякували представники влади, а головне, військові, не приховуючи емоцій, сказала воякам просто: «Спасибі за те, що живі».