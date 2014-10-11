У Маріуполі на блокпостах почали монтаж утеплених контейнерів (фото)

У Маріуполі 10 жовтня почали монтувати на оборонних блокпостах утеплені контейнери, в яких в осінньо-зимовий період року зможуть відпочивати військовослужбовці.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Маріупольської міської ради.

Один із перших обладнаних контейнерів привезли на блокпост на виїзді з Маріуполя в мікрорайоні Східний. У присутності міського голови Юрія Хотлубея, який є головою Штабу територіальної оборони Маріуполя, контейнер опустили у заздалегідь викопану траншею.

Як зазначив мер, установка утеплених контейнерів - наступний крок після зміцнення середнього периметру міста. За його словами, надійшла пропозиція щодо обладнання контейнерів і розміщення їх у безпосередній близькості з блокпостами негайно була взята в роботу.

У цілодобовому тризмінному режимі ведуться роботи з утеплення 62 закуплених контейнерів, кожен із яких розрахований на 14 місць та обладнаний пічкою-буржуйкою і всіма умовами для комфортного відпочинку солдатів.

За підрахунками Штабу територіальної оборони Маріуполя, протягом найближчих 5-6 днів на кожному блокпосту будуть змонтовані по 3-4 таких конструкції, після чого фахівці розпочнуть обладнання ще 40 подібних контейнерів, які встановлять на дальньому периметрі оборони.

Як сказав Хотлубей, для герметичності кожен контейнер покривають руберойдом, а зовсім скоро буде ухвалено рішення про монтаж одного з видів укриття (військові розглядають кілька варіантів).

В обладнанні контейнерів беруть участь і маріупольські підприємства, і підприємці, і волонтери, йдеться в повідомленні.