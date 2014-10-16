Військові медики з Полтави продовжують надавати допомогу бійцям із зони АТО

Як повідомив начальник госпіталю підполковник медичної служби Віктор Оксьон, зараз у військово-медичному закладі лікується 26 військових. З них 6 чоловік надійшли з пораненнями, а 7 - з діагнозом контузії. Всі вони отримали кваліфіковану допомогу.

За словами військового лікаря, надавати якісну медичну допомогу пораненим допомагають волонтери та небайдужі полтавчани. Саме від цих людей військовий госпіталь отримав новий операційний стіл, операційні лампи, електроскопи, мікроскопи та апарат Холтера, що дозволяє стежити за станом пацієнта безперервно впродовж доби. Загалом надана допомога на суму в понад півмільйона гривень.

Також слід зазначити, що бригада лікарів з Полтавського військового госпіталю вже декілька місяців допомагає бійцям на сході.

"У зоні АТО працює мобільна лікарсько-сестринська група. За допомогою волонтерів вона забезпечена засобами індивідуального захисту, побутовими речами, теплим одягом, медикаментами та медичними інструментами. А «Полтава-Банк» виділив інкасаторську машину та переобладнав броньовик для роботи військових медиків на передовій. Машина вже знаходиться у зоні АТО і дозволяє евакуювати поранених безпосередньо під час бою, не чекаючи декілька годин до припинення вогню", - розповів Віктор Оксьон.