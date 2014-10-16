Київські благодійники передали захисникам Маріуполя засоби розвідки та спостереження
Сьогодні, 16 жовтня, на півдні Донеччини представники Київської благодійної організації «Громадська ініціатива «Повернися живим» передали Українським військовослужбовцям спеціальні засоби розвідки та спостереження.
Зокрема, військовим передано 3 оптико-електронних прилади для візуалізації температурних полів (тепловізори), 5 приладів нічного бачення, 10 рацій та два металошукача на загальну суму понад 200 тисяч гривень.
— Це вже друга партія необхідного технічного майна, яка надійшла захисникам Маріуполя в рамках соціального проекту «Громадська ініціатива «Повернися живим». Тепловізори та інші прилади нічного спостереження — це ті речі, які можуть врятувати життя солдатам та забезпечити мир в регіоні. Тому всі зусилля волонтерських організацій спрямовані саме на забезпечення військ даними зразками сучасної техніки, — зауважила координатор волонтерських організацій в Маріуполі Галина Однорог.
Після оформлення передачі майна технічні засоби направлено до розвідувальних та спеціальних підрозділів, які беруть участь в АТО.