Київські благодійники передали захисникам Маріуполя засоби розвідки та спостереження

Зокрема, військовим передано 3 оптико-електронних прилади для візуалізації температурних полів (тепловізори), 5 приладів нічного бачення, 10 рацій та два металошукача на загальну суму понад 200 тисяч гривень.

— Це вже друга партія необхідного технічного майна, яка надійшла захисникам Маріуполя в рамках соціального проекту «Громадська ініціатива «Повернися живим». Тепловізори та інші прилади нічного спостереження — це ті речі, які можуть врятувати життя солдатам та забезпечити мир в регіоні. Тому всі зусилля волонтерських організацій спрямовані саме на забезпечення військ даними зразками сучасної техніки, — зауважила координатор волонтерських організацій в Маріуполі Галина Однорог.

Після оформлення передачі майна технічні засоби направлено до розвідувальних та спеціальних підрозділів, які беруть участь в АТО.