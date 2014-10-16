Винагороду за премію ім. Б. Хмельницького спрямують на лікування учасників АТО

Твори, представлені до премії, мають сприяти зміцненню бойового духу захисників Вітчизни, підняттю престижу збройних сил, пропаганді військової служби, формуванню у військовослужбовців і молоді почуття патріотизму, вірності військовим традиціям українського народу, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Щороку 2 премії у розмірі 10 тис. грн кожна присуджуються до Дня збройних сил.

Цьогоріч конкурс є дуже актуальним, адже він проводився у нелегкий для України час - фактичної війни з російським агресором, і тому суспільству як ніколи були необхідні нові герої, образи, приклади героїчних вчинків. На здобуття премії було представлено сім творів літератури та мистецтва п’ятьох претендентів. Проте премію не отримав ні один із представлених творів, оскільки, відповідно до рішення членів комітету, жоден із них не відповідає військовій тематиці, їх зміст не є актуальним і таким, що не корелюється з нинішніми подіями.

Натомість вирішено спрямувати кошти у розмірі 20 тис. грн, які передбачалися на виплату премій, на лікування військовослужбовців, які брали участь в АТО.

Організатори конкурсу висловлюють сподівання, що наступного року на здобуття премії ім. Б. Хмельницького буде подано значно більше творів, і всі вони відповідатимуть військовій тематиці. Серед них будуть представлені твори, що висвітлять героїзм, мужність та незламність бойового духу військовослужбовців збройних сил, які захищали країну від зовнішнього та внутрішнього ворогів у ході антитерористичної операції і відстояли незалежність, суверенність та європейський вибір.