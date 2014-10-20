Миколаївці тепло зустріли героїв-десантників, які мужньо захищали аеропорт Донецька

За свою мужність і відвагу десантники отримали народну назву «кіборги», йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Миколаївці зустрічали захисників Батьківщини з державними прапорами і плакатами «Слава Україні!», а також аплодисментами і вигуками «Герої!». Багато людей прийшли родинами, з маленькими дітьми. Активісти-волонтери привезли з собою термоси й пригощали всіх чаєм і печивом. Під час очікування молодь співала національні пісні під гітару.

Як відомо, миколаївські десантники спільно з військовослужбовцями інших підрозділів сил АТО не раз давали гідну відсіч бойовикам, які робили спроби взяти штурмом донецький аеропорт. фото mil.gov.ua