Військовослужбовці отримали ордери та ключі від нових помешкань на Київщині

Радісна подія стала можливою завдяки плідній співпраці Міністерства оборони, Генерального штабу збройних сил, командування повітряних сил (ПС) збройних сил (ЗС) та військової частини з благодійниками, які вклали у переобладнання будівлі під житло для сімей військових майже 12 млн грн, та ще 920 тис грн для закупівлі побутової техніки і меблів, йдеться в повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Більшість новоселів - офіцери-патріоти, які разом з сім’ями були переведені з тимчасово окупованої Автономної республіки Крим до нового місця проходження військової служби, де заступили на бойове чергування з охорони повітряного простору нашої держави.

Привітати військовослужбовців прибули представники Міністерства оборони, Генерального штабу ЗС, ПС ЗС, військових частин гарнізону, місцевої влади, благодійних організацій, меценати та бізнесмени.

Освячуючи будівлю, настоятель Свято-Георгієвського храму Протоієрей Сергій висловив переконання, що незабаром із кожного вікна цього дому лунатиме щасливий дитячий сміх як запорука світлого і мирного майбутнього нашої держави.