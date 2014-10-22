Представники Міноборони зустрілися з координатором Програми НАТО з допомоги пораненим бійцям

21 жовтня відбулася зустріч представників Міністерства оборони України з координатором Програми з боку Альянсу Фредеріком Пежо, в ході якої були детально обговорені питання організації подальшої фізичної реабілітації військовослужбовців та опрацьоване спільне бачення проекту Програми.

До зустрічі також залучалися представники Національної гвардії, Служби безпеки, Державної прикордонної служби, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Міністерства соціальної політики та Українського науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності.

Представники Альянсу висловили готовність надавати сприяння Україні в рамках реалізації зазначеної Програми щодо процесу протезування на українських підприємствах та за кордоном (в тому числі і подальшого сервісного обслуговування окремих українських військовослужбовців, які потребують особливих протезів, зокрема, сенсорних протезів верхніх кінцівок).

Також зарубіжні партнери пообіцяли надати допомогу щодо модернізації обладнання визначених українською стороною реабілітаційних відділень військово-медичних клінічних центрів (госпіталів) та центрів санаторно-курортного лікування, модернізації обладнання вітчизняних підприємств з виготовлення протезів та щодо підготовки (підвищення кваліфікації) медичного персоналу, який залучатиметься до процесу фізичної, у тому числі й психологічної реабілітації українських військовослужбовців.

Практична реалізація зазначених заходів розпочнеться вже цього року. Варто уваги, що частина їх фінансування здійснюватиметься за рахунок коштів, раніше передбачених бюджетом НАТО на проведення заходів співробітництва з Російською Федерацією. В подальшому очікується створення відповідного трастового фонду НАТО, в якості країни-лідера якого розглядається Республіка Болгарія.