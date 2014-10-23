Місяць служби у зоні АТО рахуватиметься як три місяці стажу держслужби - міністр

Зокрема, один місяць стажу зараховуватиметься за три, тобто у трикратному розмірі. Таке рішення прийняв Кабінет Міністрів України, внісши зміни до пункту 3 Порядку обчислення стажу державної служби, повідомляє сайт уряду.

„У червні цього року внесено зміни до Закону України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, згідно з якими час проходження військовослужбовцями військової служби в особливий період зараховується до їх вислуги років, стажу роботи, стажу роботи за спеціальністю, а також до стажу державної служби на пільгових умовах у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. На виконання цього Закону Мінсоцполітики було розроблено відповідний проект постанови, який Уряд сьогодні прийняв”, - роз’яснила міністр соціальної політики Людмила Денісова.

Читайте такожПорошенко підписав закон про зарахування військової служби до страхового стажуКрім того, вона підкреслила, що така норма вже передбачена порядком обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їх сімей.

Проаналізувавши цей порядок, та з метою недопущення звуження прав учасників АТО, був прийнятий механізм зарахування часу проходження ними військової служби до стажу державної служби на пільгових умовах.