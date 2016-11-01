Французи зацікавлені в розміщенні експортних виробничих потужностей в Україні - торгпред

Французький бізнес зацікавлений у використанні преференцій угод про вільну торгівлю України з Європейським Союзом і Канадою, що робить нашу країну привабливою для розміщення виробничих потужностей з подальшим експортом продукції як до Канади, так і до ЄС.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві за результатами французько-українського бізнес-форуму, який відбувся 28 жовтня в Парижі.

«Великий інтерес з французької сторони викликала угода про вільну торгівлю України - УНІАН) з Канадою. Відомо, що Європейський Союз і Канада прийшли до фінального рішення і підписали свою угоду. Ми вважаємо, що цей трикутник - угода (про вільну торгівлю - УНІАН) Євросоюзу з Канадою, угода України з Європейським Союзом і угода України з Канадою - може спрацювати, і українські компанії зможуть знайти своє місце в глобальних і регіональних ланцюгах доданої вартості», - сказала вона.

Також Микольська зазначила, що французький і канадський бізнес має можливість розміщувати потужності з складання готової продукції на території України, що дасть змогу скоротити затрати виробництва за рахунок недорогої робочої сили і не втрачати на миті завдяки чинним угодам про вільну торгівлю.

Як повідомляв УНІАН, зона вільної торгівлі між Україною і ЄС набула чинності з 1 січня поточного року. Експорт українських товарів до Євросоюзу в січні-липні 2016 року зріс на 6,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і становить 6,5 млрд дол.

Уряд Канади 19 вересня вніс на ратифікацію до парламенту угоду про зону вільної торгівлі з Україною, укладену 11 липня.

Угода передбачає асиметричну лібералізацію ринків товарів для захисту національних товаровиробників у чутливих галузях. Так, після набрання угодою чинності канадська сторона відкриє до 98% ринку, тоді як Україна скасує тарифи для майже 80% канадського експорту товарів з подальшим скасуванням інших тарифів протягом наступних 3, 5 і 7 років. На додаток, для певних канадських товарів було встановлено квоти, а деякі товари було виключено з дії угоди.