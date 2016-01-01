Між Україною та ЄС почала діяти зона вільної торгівлі

Про деталі українського питання кореспонденту агентства УНІАН розповіло джерело в нідерландському президентстві.

За його словами, Україна буде у фокусі у зв'язку із майбутнім референдумом щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, який у Нідерландах запланований на 6 квітня, у зв'язку з питанням щодо майбутнього санкцій для Росії та у зв'язку з майбутнім розглядом Радою ЄС пропозиції Європейської Комісії внести Україну та Грузію у список країн, на яких розповсюджується безвізовий режим з країнами Шенгену.

Говорячи про майбутній референдум, співрозмовник агентства констатував, що зараз ніхто не зможе передбачити можливі результати. "Уряд підтримує Угоду про асоціацію, але спеціальної кампанії з цього приводу проводити не буде. Наш прем'єр (Марк Рютте) також не є людиною, яка займається агітацією, але при нагоді і в пресі ми завжди пояснюємо, чому ми підтримуємо Угоду з Україною: по-перше, це через можливості у сфері торгівлі, а по-друге, це допоможе Україні бути більш стабільною країною", - розповів він.

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За словами джерела, українське питання буде у фокусі у квітні, коли уряд буде "говорити з парламентом країни" стосовно Угоди про асоціацію. "Парламент буде обговорювати результати референдуму, але він має рекомендаційний характер", - наголосив він.

Відповідаючи на запитання, чи буде врахований результат референдуму в разі, якщо він буде не на користь Угоди про асоціацію, джерело зазначило, що явка у 30% є "дуже високою цифрою". (Відповідно до нідерландського законодавства, для того, щоб референдум був визнаний таким, що відбувся, явка повинна скласти 30%, а результативним в разі, якщо проголосує половина, тобто 15% від всього населення країни, яке має право голосу - УНІАН) "Одна справа - підтримати звернення в Інтернеті (звернення про проведення референдуму набрало необхідну кількість підписів в Інтернеті), а інша - прийти і справді проголосувати", - підкреслив співрозмовник агентства.

Торкаючись позиції Нідерландів щодо майбутнього санкцій ЄС для Росії, джерело зазначило, що відповідне обговорення розпочнеться тільки наприкінці президентства - в кінці травня - на початку червня, адже нещодавно ЄС ухвалив рішення продовжити запобіжні заходи для Росії до липня наступного року. "Ми маємо зайняти нейтральну позицію, щоб незаангажовано провести обговорення", - сказав він, додавши, що подальші санкції залежать від виконання Мінських домовленостей.

Відповідаючи на запитання, коли саме президентство включить у порядок денний Ради ЄС пропозицію Єврокомісії внести у перелік країн, з якими існує безвізовий режим, Україну та Грузію, співрозмовник агентства вказав, що це залежить від того, як швидко ЄК представить законодавчу пропозицію внести поправку у законодавчий акт (номер 539/2001). Потім це питання буде обговорюватися на рівні робочої групи з подальшим обговоренням на рівні постійних представників країн-членів ЄС (COREPER) і після цього - на засіданні Ради ЄС з внутрішніх справ. "Ми запланували шість засідань, тобто, кожного місяця, п'ять з яких - формальні, одне - неформальне. Але зараз складно сказати, на якому саме засіданні це відбудеться", - леталізував співрозмовник агентства.

З першого січня цього року також розпочалося тимчасове застосування поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.