ДФС: повернення переплат за податками підприємствам з ОРДЛО здійснюється тільки за рішенням суду
Наголошується, що тільки за рішенням суду ДФС здійснює повернення підприємствам, переплата у яких була зроблена більше трьох років тому.
Державна фіскальна служба здійснює повернення переплат за податками підприємств, активи яких перебувають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, виключно за рішенням суду. Про це йдеться в повідомленні служби.
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Наголошується, що тільки за рішенням суду ДФС здійснює повернення підприємствам, переплата у яких була зроблена більше трьох років тому.
Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба розробляє механізм, який дозволить повернути бізнесу переплати з податку на прибуток за попередні періоди.
Станом на 1 січня 2017 сума переплат з податку на прибуток становила 18,3 млрд гривень.