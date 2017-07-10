ДФС: повернення переплат за податками підприємствам з ОРДЛО здійснюється тільки за рішенням суду

Державна фіскальна служба здійснює повернення переплат за податками підприємств, активи яких перебувають на тимчасово непідконтрольних Україні територіях, виключно за рішенням суду. Про це йдеться в повідомленні служби.

Читайте такожУ Мінфіні підрахували збитки українського бізнесу через можливі порушення при відшкодуванні ПДВ

Наголошується, що тільки за рішенням суду ДФС здійснює повернення підприємствам, переплата у яких була зроблена більше трьох років тому.

Як повідомляв УНІАН, Державна фіскальна служба розробляє механізм, який дозволить повернути бізнесу переплати з податку на прибуток за попередні періоди.

Станом на 1 січня 2017 сума переплат з податку на прибуток становила 18,3 млрд гривень.