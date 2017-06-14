Фіскальна служба обіцяє повернути бізнесу переплати з податку на прибуток

Державна фіскальна служба розробляє механізм, який дозволить повернути бізнесу переплати з податку на прибуток за попередні періоди.

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Згідно з повідомленням прес-служби ДФС, про це повідомив в. о. голови служби Мирослав Продан під час зустрічі з представниками Європейської Бізнес Асоціації.

«Сьогодні ми працюємо над розробкою механізму повернення переплат з податку на прибуток. Можливо, буде виділений ресурс на разове повернення цих коштів. Тим більше, що зараз є джерела фінансування, за рахунок яких це можна зробити. Головне для нас - що сума переплат не зростає, а зменшується», - цитуються в повідомленні слова Продана.

Він також зазначив, що фахівці ДФС працюють над поверненням заборгованості з ПДВ за попередні періоди.

Як повідомляв УНІАН, станом на 1 січня 2017 сума переплат з податку на прибуток становила 18,3 млрд гривень.