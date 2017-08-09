Фіскальна служба обіцяє до кінця року виплатити всі борги з ПДВ

15:40, 09 серпня 2017
Підприємництво
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З початку року платникам ПДВ повернуто понад 68 мільярдів гривень.

Ілюстрація REUTERS

Державна фіскальна служба планує до кінця року виплатити борг перед підприємцями з повернення податку на додану вартість, який станом на 1 серпня становив 1,86 млрд грн.

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Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав в.о. голови Фіскальної служби Мирослав Продан.

"Якщо на початок квітня - на момент запуску системи автоматичного відшкодування ПДВ - загальна заборгованість становила 15,3 млрд грн, то в перший місяць роботи електронного режиму борг скоротився на 11,5 млрд грн - до 3,8 млрд грн. На 1 серпня цей показник вже становив 1,86 млрд грн. Тільки за перший тиждень цього місяця сума заборгованості зменшилася ще на 410 млн грн. Сподіваємося, що до кінця року питання боргів з відшкодування ПДВ буде повністю закрите. Це один із пріоритетів для ДФС", - написав він.

За його словами, з початку року платникам ПДВ повернуто понад 68 млрд грн, більше 60% від цієї суми, а саме 41,4 млрд грн, відшкодовано за останні чотири місяці.

Як повідомляв УНІАН, за минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн.

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Теги: #відшкодування ПДВ#борги з ПДВ