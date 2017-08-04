За час роботи автоматичної системи ПДВ бізнесу виплатили понад 41 мільярд гривень

Державна казначейська служба України за 4 місяці роботи реєстру автоматичного відшкодування ПДВ виплатила бізнесу 41,3 млрд грн, повідомила прес-служба Міністерства фінансів України.

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"З 1 квітня 2017 успішно працює система автоматичного відшкодування ПДВ. Бізнес має можливість планувати свої витрати і процеси і розраховувати на регулярне відшкодування сплаченого ПДВ. За час функціонування нового порядку відшкодування ПДВ органами казначейства відшкодовано майже 41,3 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

За даними Мінфіну, з початку роботи в реєстр надійшло понад 13,8 тис. заяв на відшкодування на загальну суму 50,2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, в Україні питання відшкодування ПДВ багато років був і залишається однією з головних претензій бізнесу до держави. За минулий рік підприємцям було відшкодовано 94,3 млрд грн.

Оновлений реєстр був запущений в роботу 1 квітня 2017 року, однак його повноцінна експлуатація стартувала в кінці квітня.