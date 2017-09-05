Німецько-український фонд надасть 110 мільйонів гривень для кредитування малих і середніх підприємств

Німецько-український фонд надасть фінансування на 110 млн грн «ПроКредит Банку» для кредитування малих і середніх підприємств під 15% річних.

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Відповідну кредитну угоду підписали 5 вересня виконавчий директор фонду Олег Стрижа і голова правління банку Віктор Пономаренко.

За умовами підписаної угоди кредитні кошти надаються цілеспрямовано малим і середнім підприємствам на придбання або модернізацію основних засобів і обладнання, придбання чи реконструкцію приміщень або поповнення обігових коштів.

Згідно з угодою, програмою зможуть скористатися підприємства з кількістю працівників до 50 осіб, річний дохід яких не перевищує суму еквівалентну 5 млн євро, середні підприємства з кількістю працівників не більше 250 осіб з річним доходом не більше 10 млн євро в еквіваленті.

За словами голови «ПроКредит Банку», фінансовий ресурс фонду дозволить надати підприємствам доступ до якісних ресурсів, на адекватні терміни і за привабливою з економічної точки зору вартості ресурсів.

«Сьогодні ми підписали угоду на 110 млн грн, ці гроші підуть на фінансування виробництва, інвестицій в агробізнесі, енергозбереження, у сфері послуг», - зазначив Пономаренко.

Крім того, він підкреслив, що сам банк фінансуватиме підприємства ресурсами з інших джерел.

Як повідомляв УНІАН, у квітні акціонери і керівництво Німецько-українського фонду підписали нову програму кредитування малого і середнього бізнесу на суму 300 млн грн.

Банками – партнерами фонду, через які здійснюватиметься програма кредитування, є «ПроКредит Банк», «Укргазбанк», «Ощадбанк» і «Кредитвест Банк».