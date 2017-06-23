ЄБРР вкладе $30 мільйонів у фонд підтримки малих і середніх підприємств в Україні

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) інвестує 30 млн дол. у фонд Emerging Europe Growth Fund III для підтримки малих і середніх підприємств в Україні, повідомив радник ЄБРР з питань зовнішніх зв'язків Антон Усов на своїй сторінці в Facebook.

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«ЄБРР вкладає 30 млн. доларів США в фонд Emerging Europe Growth Fund III, який здійснюватиме інвестиції в акціонерний капітал малих і середніх підприємств в Україні, - написав Усов. - Цільовий розмір фонду 150 млн. доларів США, і свою участь у ньому вже підтвердили Western NIS Enterprise Fund, IFC, FMO, DEG й інші інвестори. Фонд підтримуватиме експортоорієнтовані малі і середні підприємства».

Як повідомляв УНІАН, один з ключових кредиторів України і найбільший кредитор приватного сектору української економіки Європейський банк реконструкції і розвитку планує в 2017 році продовжувати інвестувати в українську економіку, при цьому зробити акцент на розвитку напряму підтримки малого і середнього бізнесу в Україні.