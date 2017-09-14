Великі платники податків в серпні збільшили платежі до бюджету на 24%

Надходження податків від великого бізнесу в серпні 2017 року досягли 29,8 мільярда гривень, перевищивши показники аналогічного періоду попереднього року на 5,7 мільярда гривень, або на 23,7%.

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Як повідомляється на сайті Державної фіскальної служби України, в тому числі великий бізнес сплатив до бюджету 8,6 мільярда гривень податку на додану вартість, 5,6 мільярда гривень акцизного податку та 11,7 мільярда гривень податку на прибуток.

Також повідомляється, що частка податкових платежів великого бізнесу, що обслуговується Офісом великих платників податків ДФС, становить 58% від загального збору податкових платежів до держбюджету по Україні, при цьому Офіс обслуговує 2,8 тисячі суб'єктів господарювання.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-серпні 2017 року отримав 527,553 мільярда гривень доходів, що на 7,7% більше бюджетного розпису на цей період.