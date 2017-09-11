Фіскальна служба підрахувала, скільки фізосіб-підприємців закрилося з початку року

На спрощеній та загальній системі оподаткування на сьогоднішній день працюють 1,65 млн фізичних осіб-підприємців, повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

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Згідно з повідомленням, з 454 тис. фізосіб - підприємців, які з початку поточного року подали заяву про припинення своєї діяльності, 368,4 тис. - протягом останніх років не здійснювали підприємницьку діяльність.

«Це підприємці, які фактично перебували на загальній системі оподаткування і протягом останніх років не здійснювали підприємницьку діяльність, не одержували доходи і не платили жодних податків. Вони припинили діяльність через прийняті зміни до Закону №2464 «Про збір та облік соціального внеску на обов'язкове державне соціальне страхування», які передбачають сплату фізособою-підприємцем 22% ЄСВ від мінімальної заробітної плати, навіть якщо немає ніякого фінансового результату», - йдеться в повідомленні Фіскальної служби.

За даними ДФС, з початку 2017 закрилося тільки 85,8 тис. підприємців, які дійсно проводили діяльність і сплачували податки. У той же час, відкрилося 196 тис. нових підприємців.

«Щодо всіх податків, що сплачують фізичні особи підприємці - єдиний податок, ПДВ, ПДФО, ЄСВ - спостерігається значний приріст надходжень. Припинили діяльність ті підприємці, які були «сплячими», тобто подавали порожню декларацію раз в рік. Ці платники просто вирішили для себе, що працювати надалі не планують, а тому не хочуть платити щомісяця по 704 грн», - зазначила ДФС.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко 27 грудня 2016 року підписав зміни до законодавства щодо роботи фізичних осіб-підприємців, згідно з яким з 1 січня 2017 року фізособи-підприємці повинні сплачувати єдиний соціальний внесок - 704 грн в місяць, навіть якщо не мають прибутку.