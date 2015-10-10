Посольство Великої Британії проведе в Києві й Одесі освітню виставку Great British Schools Fair

Посольство Великої Британії у співпраці з Британською Радою в Україні проведе освітню виставку Great British Schools Fair: захід відбудеться 10 жовтня 2015 року в Києві і 14 жовтня 2015 року в Одесі.

Мета виставки – надати відвідувачам унікальну можливість дізнатися про освітні програми різної спрямованості безпосередньо з вуст представників кількох десятків провідних британських навчальних закладів.

На виставці будуть представлені приватні школи-пансіони, школи, що пропонують підготовчі курси, міжнародні школи, провідні британські університети, бізнес-школи (BA, pre-MBA, MBA), мовні школи, літні, великодні, різдвяні курси в провідних університетах, школи мистецтв та курси у провідних компаніях за програмами корпоративного навчання.

Окрім інформації про освітні програми, відвідувачі також зможуть дізнатись про соціальні ініціативи британських навчальних закладів для вчителів і школярів, а також ексклюзивні гранти та стипендії для громадян України.

Минулого року виставку Great British Schools Fair відвідали понад 2 тис. осіб, які цікавляться освітою у Великій Британії – учнів, студентів, викладачів тощо. Успіх минулорічної виставки спонукав організаторів до повторного проведення заходу.

Виставка відбудеться:

- 10 жовтня 2015 – Київ – в готелі Hyatt Regency Kyiv за адресою: Київ, вул. Алли Тарасової, 5. Початок об 11:00.

- 14 жовтня 2015 – Одеса – в готелі «Лондонська» за адресою: Одееса, Приморський бульвар, 11. Початок о 12:00.

Вхід безкоштовний за попередньою реєстрацією.

Більш детальна інформація та реєстрація на виставку Great British Schools Fair можлива за телефонами: +38 044 496 0948, +38 044 599 3180, або e-mail: expo@donstream.com.ua.

Примітки для редакторів: * Детальна інформація про виставку: http://britishschoolsfair.kiev.ua.

* Велика Британія відома в усьому світі своїми навчальними традиціями й ефективною системою освіти, глибоко інтегрованої в реальний сектор економіки. Щороку близько 400 тис. студентів з усього світу приїжджають до Великої Британії для вивчення англійської мови.

* При реєстрації на виставку Great British Schools Fair кожен відвідувач: бере участь у розіграшах стипендій на безкоштовні короткотермінові курси в британських коледжах і університетах; може зареєструватися на безкоштовний майстер-клас Лондонського університету мистецтв (University of the Arts, London) та презентації від директорів провідних коледжів Великої Британії; дізнатися про особливості вступу до Оксфордського та Кембріджського університетів; зарезервувати індивідуальну консультацію та зустріч з представником того чи іншого навчального закладу; вчителі англійської мови матимуть змогу взяти участь у методичних семінарах від британських видавництв і провідних викладачів-методистів з Великої Британії.

* Організаторами виставки є Посольство Великої Британії в Україні, Британська Рада в Україні та Освітня Група «ДонСтрім».

* Інформаційні партнери заходу: Британсько-українська торговельна палата, Американська торговельна палата в Україні, Європейська бізнес-асоціація. Офіційний авіаперевізник: British Airways.