Євгенія Тимошенко приміряла мамину косу (фоторепортаж)
17:28, 21 травня 2008Разное
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Родина прийшла підтримати Турчинова
Як повідомляв УНІАН, учора в Києві в кінотеатрі "Україна" презентували художній фільм за книжкою першого віце-прем‘єр-міністра Олександра Турчинова "Ілюзія страху".
На допрем`єрний показ прийшла майже вся фракція БЮТ. До кінозалу завітала і сама Юлія Тимошенко. Маминого соратника підтримали і Євгенія Тимошенко-Карр з чоловіком. ТаблоID запримітив, що пара зайшла у зал за кілька хвилин до початку фільму.
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