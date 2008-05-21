Євгенія Тимошенко приміряла мамину косу (фоторепортаж)

Як повідомляв УНІАН, учора в Києві в кінотеатрі "Україна" презентували художній фільм за книжкою першого віце-прем‘єр-міністра Олександра Турчинова "Ілюзія страху".

На допрем`єрний показ прийшла майже вся фракція БЮТ. До кінозалу завітала і сама Юлія Тимошенко. Маминого соратника підтримали і Євгенія Тимошенко-Карр з чоловіком. ТаблоID запримітив, що пара зайшла у зал за кілька хвилин до початку фільму.