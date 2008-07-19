Мексиканці захопили підводний човен, повний кокаїну (фото)

Мексиканські ВМС спільно з американською розвідкою затримали в Тихому океані саморобний підводний човен з шістьма тоннами кокаїну на борту, повідомляє агентство Reuters.

Підводний човен був перехоплений в середу, після того, як його помітили з повітря. Завдяки швидким діям військових екіпаж не встиг потопити судно, як це було в серпні 2007 р. На борту субмарини були чотири колумбійці, які зізналися, що прямують з Колумбії курсом на США.

10-метрова субмарина спроектована так, щоб переміщатися на мінімальній глибині і не залишати слідів на поверхні води. За даними агентства, такі дизельні підводні човни використовуються для перевезення кокаїну з Колумбії до Центральної Америки або Мексики, звідки наркотики доставляють в США.

Як нагадує агентство, відтоді, як у грудні 2006 року президентом Мексики став Феліпе Кальдерон (Felipe Calderon), мексиканцям вдалося перехопити кілька великих вантажів наркотиків. Утім, як зазначають експерти, поліції не вдається притягти до відповідальності наркоторговців і перекрити фінансові потоки злочинних угруповань. На їх думку, таким чином влада змогла б завдати наркобізнесу найбільшого удару.

Лента.ру, фото АР