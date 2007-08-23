США перехопили підводний човен з п`ятьма тоннами кокаїну (2 фото)

Власті США перехопили в Тихому океані підводний човен, що перевозив близько п`яти тонн контрабандного кокаїну. Як повідомляє AFP, перед затриманням перевізники наркотиків встигли затопити судно.

Човен, велика частина якого при переміщенні здатна занурюватися під воду, був помічений літаком-розвідником приблизно за 480 кілометрів на північний захід від межі Мексики і Гватемали. При наближенні корабля ВМФ США четверо людей, що були на підводному човні, затопили його разом з вантажем. Підозрювані контрабандисти затримані. Частину вантажу підняли.

Загальна вартість партії наркотика, що не допливла до адресата, становить близько 352 мільйонів доларів.

Daily Telegraph