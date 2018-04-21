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Місце падіння пасажирського літака Ту-154
Місце падіння пасажирського літака Ту-154
14:47, 23 серпня 2006
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Російський лайнер розбився поряд із селищем Суха Балка під Донецьком. Детальна карта місцевості
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