Місце падіння пасажирського літака Ту-154

Місце падіння пасажирського літака Ту-154

14:47, 23 серпня 2006
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Російський лайнер розбився поряд із селищем Суха Балка під Донецьком. Детальна карта місцевості 

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