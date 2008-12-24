Обгрунтований курс - 12 гривень за долар?!

Отже, минулого четверга курс на міжбанку подолав планку 10 грн/дол, а в обмінних пунктах за долар просили навіть 11 гривень. Але того ж дня послідували жорсткі заяви вищих посадовців, їх погрози на адресу комерційних банків, а також керівництва Нацбанку, і у п`ятницю американська валюта істотно подешевшала. До закриття торгів на міжбанку котирування знизилися до 7,96/8,50 грн/дол, а готівковий долар після обіду можна було купити за 7,6-7,9 гривень.

Зрозуміло, що для економіки і населення - особливо для тих, хто взяв валютні кредити - курс у 10 грн/дол став шоком. Тому паралельно з пошуком винних у такій стрімкій девальвації гривні пішли розмови про «справедливий» валютний курс.

У четвер в ефірі одного із загальнонаціональних телеканалів Віктор Ющенко заявив про те, що «крапка в падінні курсу гривні практично досягнута». Ця фраза вельми двозначна, проте при цьому Президент вимагає «стабілізації» курсу протягом десяти днів, маючи на увазі зниження курсу. Втім, його невпевненість можна зрозуміти, якщо пригадати валютну кризу в Україні в 1998-1999 роках, коли Віктор Андрійович очолював НБУ, і коли гривня демонструвала ще крутіші віражі, ніж сьогодні. Так, долар почав швидко рости до гривні одночасно з російським дефолтом у другій половині серпня 1998 року. Вже до кінця серпня готівкова гривня девальвувала в півтора рази - до значення 3 грн/дол (причому, в обмінних пунктах долара не було, а купити його можна було тільки у міняйл), а до кінця вересня ціна долара підстрибнула до 4,5-5 гривень. Ну а на початку 2000 року курс піднявся до 5,4-5,5 грн/дол - тобто, гривня впала в 2,7 раза.

Керівники Національного банку нещодавно повідомляли про намір тримати курсовий рубіж 7,5 грн/дол, вважаючи, мабуть, такий показник економічно виправданим на сьогоднішній день. Юлія Тимошенко в свою чергу в суботу заявила , що економічно обгрунтованим зараз є курс 6-6,5 грн. за долар. У цьому плані хочеться зазначити, що самі поняття «економічно обгрунтований курс валюти», «справедливий валютний курс» і т.п. - не є бездоганними з економічної точки зору. Навряд чи можна якимось чином розрахувати і потім упевнено заявляти, що такий-то курс є економічно обгрунтованим і справедливим. Доказ тому - наприклад, коливання валютної пари євро-долар. Останніми роками євро практично постійно ріс до долара, від чого страждали європейські експортери і раділи американські. А з літа 2008 року вже долар став різко зміцнюватися до євро - з 1,59 дол/євро до 1,24 в жовтні-листопаді. В останні дні, щоправда, євровалюта знову сильно виросла - до 1,47 дол/євро 18 грудня, однак потім відбувся черговий швидкий відкат - до 1,39 у п`ятницю ввечері.

Очевидно, що такі сильні курсові коливання не можна пояснити зміною співвідношення економічних показників у США і ЄС (інфляція, ВВП, торгове сальдо). І марно намагатися визначити якийсь «економічно обгрунтований» курс євро до долара - ніхто в світі зараз не знає, як поведеться ця валютна пара найближчим часом і в 2009 році.

Те ж саме стосується і курсу пари гривня-долар. Звичайно, на нього має впливати розмір інфляції, адже пропорційно зростанню споживчих цін відбувається знецінення валюти усередині країни. Проте велике значення мають також кон`юнктура для експорту-імпорту, темпи припливу (відтоку) іноземного капіталу та інше. Ну і, природно, дії центробанків.

Проте як певний маяк для розрахунку можливого сьогоднішнього курсу гривні можна взяти курс у 2000 році. Оскільки до кінця 1999 року зростання долара, що почалося в серпні 1998 року, практично закінчилося. Потім гривня більше не падала - до нинішньої осені.

У 2000 році курс тримався на рівні приблизно 5,4 грн/дол (були стрибки до 5,5-5,6). До квітня 2005 року він складав близько 5,3 грн/дол., і тоді була проведена миттєва ревальвація до курсу 5,05. Даний курс протримався до весни 2008 року, коли Нацбанк провів ще одну ревальвацію - до 4,85 грн/дол.

Розрахуємо по інфляції в США і Україні, наскільки знецінилися за цей період долар і гривня.

Роки 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Інфляція в Україні (%) 25,8 6,1 - 0,6 8,2 12,3 10,3 11,6 16,6 Інфляція в США (%) 3,4 1,6 2,4 1,9 3,3 3,3 2,5 4,1

У листопаді 2008 року споживчі ціни в США знизилися до жовтня на 1,7%, а до листопада 2007 року виросли на 1,1%. Приймемо для розрахунку листопадову річну інфляцію за показник всього 2008 року - 1,1%.

В Україні в листопаді до жовтня інфляція склала 1,5%, а з початку року - 19,8%. За весь 2008 рік очікується близько 22%.

Як бачимо, інфляція в Україні майже в усі роки (за винятком 2002-го) набагато перевищувала інфляцію в США. І якщо припустити, що курс гривня-долар на початок 2000 року був реальним (ринковим, «економічно обгрунтованим», «справедливим»), то гривня до долара повинна була регулярно (окрім 2002 року) девальвувати. Однак в Україну почав зростати притік іноземної валюти - від експорту (за рахунок зростання світових цін на сталь), за рахунок приватизації, а пізніше - унаслідок потужного нарощування зовнішніх позик. Ось Нацбанк і укріплював гривню. Якщо ж припустити, що приватизації і позик не було б, а ціни на метали не росли, то гривня після 2000 року тільки падала би до долара.

За період з 1 січня 2000 до кінця 2008 року інфляція в США досягла 26,3%, а в Україні - 182,3%. Тобто, споживчі ціни зросли, а національна валюта знецінилася: долар в США - в 1,263 раза, гривня в Україні - в 2,823 раза.

Отже, купівельна спроможність гривні по відношенню до долара знизилася в 2,24 раза (2,823/1,263). Тому при дотриманні паритету купівельної спроможності гривні з доларом США станом на початок 2000 року - і з урахуванням валютного курсу на ту дату в 5,4 грн/дол - долар має коштувати в січні 2009 року 12,1 грн.

Або, інакше, одна гривня повинна коштувати 8,3 центів США.

Звичайно ж, курс 12 грн/дол теж не можна вважати справедливим або економічно обгрунтованим, проте, він заснований на дотриманні паритету долара з гривнею зараз і вісім років тому. Так, цілком імовірно, що гривня в 2000 році виявилася значно недооціненою до долара - після кризи 1998-1999 років, але ж і в результаті нинішньої кризи можливе повторення такої ситуації (якщо не гіршої).

Втім, у кожному разі, Нацбанк повинен прагнути не допускати дуже швидкої девальвації, використовуючи для цього свої золотовалютні резерви та інші інструменти. Було б розумно стабілізувати на декілька місяців курс на рівні, скажімо, в межах 7,5-8 грн/дол, щоб населення і бізнес до нього дещо адаптувалися. А вже потім - якщо на той час не покращає кон`юнктура для вітчизняного експорту і, відповідно, не зросте експортна валютна виручка - робити наступний крок по девальвації гривні.

Михайло Маркелов