Заступник київського мера провів платну зустріч з бізнесменами

Виконуючий обов’язки заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександр ЛУЦЬКИЙ за дорученням мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО провів зустріч з 10 бізнесменами, які виділили на благодійність близько 70 тисяч доларів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, мер столиці направить ці кошти на допомогу знедоленим громадянам.

«Наша зустріч носила виключно консультативний характер. Найбільшу кількість питань викликав закон України від 16 вересня поточного року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», яким, зокрема, вносились зміни до земельного законодавства. Основні консультації, яких потребували підприємці, стосувались перехідних положень зазначеного закону. Ми відповіли в повному обсязі на всі запитання», – повідомив О.ЛУЦЬКИЙ.

За його словами, подібні зустрічі проводяться з метою запобігання корупції у владних структурах та мають виключно консультативний характер, тобто жодні рішення на таких зустрічах не приймаються.

«Це була перша зустріч, але не остання. Наступна відбудеться вже в новому році. Коли саме – поки що сказати важко. Швидше за все, як тільки набереться близько десяти бізнесменів, які будуть потребувати наших роз’яснень», – додав О.ЛУЦЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, вчора Київський міський голова Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ заявив, що запроваджує в Києві платні прийоми чиновників мерії для поповнення бюджету міста. За його словами, будуть встановлені різні розцінки для прийомів різними посадовцями Київської міської державної адміністрації. Зокрема, щоб потрапити на прийом особисто до мера, необхідно буде заплатити не менш як 100 тис. доларів. Натомість мер обіцяє надавати швидку допомогу у вирішенні проблемних питань бізнесменів, які прийшли на зустріч.

Завтра за участю першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Анатолія ГОЛУБЧЕНКА відбудеться благодійна вечеря з представниками соціально-спрямованого бізнесу. Як повідомляє прес-служба КМДА, для бізнесменів вартість участі у цьому заході становить 9 тис. 500 у.о.