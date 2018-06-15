Симоненко – не перший політик, який підкорив серце журналістки

“Ми познайомилися на ефірі в 1994 році під час виборчої кампанії. Це знайомство переросло в глибинні відносини...» Медведчук, Гриценко, Костенко, Кінах, Марчук. Вітаємо з Днем Валентина

Обравши нову супутницю життя в особі молодої журналістки, Петро Симоненко тим самим викликав бурхливу реакцію в суспільстві. Особисте життя головного комуніста країни стало притчею во язицех, починаючи від обговорень у політичних колах і ЗМІ до сімейних розмов на кухні. І дарма. Петро Миколайович не став першопрохідцем. Чимало сімейних українських політиків робили свій вибір на користь журналістки. Та й хіба тільки українських? 35-й Президент США Джон Кенеді і екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер зв`язали себе сімейними узами з представницями мас-медіа.

Кохана телеведуча Медведчука

Весна 1999 року докорінно змінила життя Віктора Медведчука. На ту пору лідер соціал-демократів (об`єднаних) перебував у другому шлюбі з Наталією Гаврилюк і виховував дочку Ірину. Першою дружиною Віктора Володимировича була його однокурсниця Марина Лебедєва, донька відомого київського адвоката. Хтозна скільки б іще тривав їх сімейний союз, якби після закінчення церемонії “Людина року” Віктор Володимирович на фуршеті не зустрівся з відомою тележурналісткою і ведучою того вечора Оксаною Марченко.

Як пізніше зізнавалася в своїх інтерв`ю Оксана, Медведчук “знав про мене більше, ніж я про нього”. А вже за три дні політик зустрічав нову кохану біля телецентру з букетом троянд. З того дня і понині впродовж ось уже 10 років Віктор Володимирович щодня дарує Оксані троянди.

“Для мене це була всепоглинаюча пристрасть із самого початку. Мені здається, він узяв мене тоді за руку – і все! Віктор, до речі, каже те саме. Було відчуття, що тілом пробіг струм, спалахнула блискавка”, – зізналася вона в одному із своїх інтерв`ю.

Шлюб Медведчука і Марченко не був поквапливим. Оксана теж була скута сімейними узами з бізнесменом Юрієм Коржем, виховувала сина Богдана. Але, за словами Оксани, чоловік не став опиратися розлученню, оскільки з часом їм стало зрозуміло, що “вони з різних планет”. Життя в цивільному шлюбі приїлося, шлюборозлучні процеси закінчилися, і влітку 2003 року у Фороській церкві вони повінчалися. А вже наступного року у подружжя народилася донька Даша.

І нічого, що різниця у віці 20 років. Під прицілами фото- і відеокамер подружжя Медведчук–Марченко виглядає цілком щасливо. Оксана продовжує свою кар`єру телеведучої, щоправда, періодично мігруючи з каналу на канал. Віктор Медведчук останнім часом перебував у тіні політичного Олімпу, але його амбіції не зійшли нанівець. І ні для кого не буде несподіванкою, якщо під час кризових збурень у країні на політсцені знову вирине колишній соратник Кучми.

Юля Володимирівна в житті Гриценка

Познайомилися Гриценко і Мостова під час інтерв`ю в 1997 році. Юлії Мостовій саме потрібний був військовий експерт для підготовки до інтерв`ю з тодішнім міністром оборони Олександром Кузьмуком. Її чоловік Олександр Разумков порадив Гриценка.

З часом Анатолій Степанович почав приходити до Мостової в редакцію зі своїми статтями. Після смерті Разумкова вони спілкувалися частіше. Юлія Мостова запропонувала Анатолію Степановичу перейти на роботу до створеного Разумковим неурядового аналітичного центру, який він і очолив.

“Коли я відчув, що покохав Юлю, одразу ж вирішив і пішов з сім`ї, ще не знаючи, чи буде взаємним моє кохання. Я вважаю нечесним мати відносини на стороні і при цьому жити в шлюбі мов ні в чому”, – ділився своїми спогадами Гриценко в одному з інтерв`ю.

2003 року вони одружилися.

“Заручилися ми вже в зрілому віці, коли кожен відбувся як особа, тому, можливо, відносини у нас нестандартні. Адже люди спочатку закохуються, а потім стають друзями, – пише Анатолій Степанович у своїй біографії від першої особи, розміщеній на його персональному сайті. – А ми спочатку стали друзями, однодумцями, а вже згодом прийшло кохання. Пишу ці сухі рядки і відчуваю якусь недоречну скутість, тому що насправді Юля для мене – Кохання, Друг, Всесвіт! Багато в чому вона відкрила для мене самого себе. Якби не Юля, то так би і не дізнався, що музика може знаходити такий відгук у душі, коли здається, що кожна пісня – про нас. Що перший сніг можна викликати чарами любові. Що можна цілу ніч розмовляти, а можна годину мовчки дивитися на вогонь, відчуваючи думки одне одного. Квіти стали іншого кольору, ніжність – іншого виміру, взаємна довіра – безмежною, дрібне – неважливим, головне – чітким і ясним”.

Отак поетично почав висловлюватися екс-міністр оборони, оженившись на журналістці.

А для музики подружжя справді знаходить місце в своєму щільному графіку. Нещодавно вони були присутні на презентації нового альбому Святослава Вакарчука. Та так аплодували, що аж “руки собі повідбивали”.

У подружжя народилася дочка Ганна, і тепер вони на двох мають чотирьох дітей (Олексій і Світлана – діти Анатолія Степановича від першого шлюбу, Гліб – син Юлії Мостової і Олександра Разумкова).

Журналістка провідного аналітичного тижневика країни в одному із своїх інтерв`ю розповіла, що в житті одержала все, що хотіла. “Мені не багато чого в житті хотілося. Я хотіла потрапити до Рима – і потрапила, хотіла сина – народила його. Мені хотілося побачити китів – я їх побачила. Хотілося зустріти людину, з якою зможу нескінченно говорити, і мені не буде ніяково, коли мовчатиму, – зустріла”.

“В одному тільки ми з Юлею розходимося – не хоче вона, щоб я пов`язував своє життя з політикою, – зауважує чоловік. – Наполягає, що жоден гнучкий розум не витримає конкуренції з гнучкими хребтами. Але я упертий, поконкуруємо”.

Романтичне кохання Костенка

Лідер УНП Юрій Костенко теж одружений із журналісткою. Його друга дружина Ірина Перешило – кореспондент київського бюро “Радіо Свобода”. (Раніше вона була одружена з журналістом Ростиславом Хотиним, який працює нині на Бі-Бі-Сі).

“Ми познайомилися на ефірі в 1994 році під час виборчої кампанії. Я тоді воював на мажоритарному окрузі проти одного з перших олігархів Семена Юфи, який купував голоси за рахунок гречки і медичної аптечки. А “Свобода” робила репортаж з цього приводу”, – ділиться спогадами з УНІАН Юрій Костенко.

Далі все було в кращих традиціях романтизму: квіти, серенади, романтичні подорожі. Залучив Юрій Іванович Ірину і до свого захоплення – альпінізму. Костенко – майстер спорту з альпінізму, брав участь в чемпіонатах України і СРСР, брав участь у рятувальних роботах в Спітаку (Вірменія), зруйнованому землетрусом.

Вінчалися молоді в глухому карпатському селі. Свідками були альпіністи.

Відтоді Ірина супроводжує Костенка в усіх його поїздках в гори.

“Це було дуже цікаве знайомство яке переросло в глибинні відносини, що дозволяє нам сьогодні бути дуже щасливими”, – резюмує політик.

Службовий роман Кінаха

Марина спочатку не планувала пов`язати свою долю з журналістикою. З червоним дипломом закінчила Київський автомобільно-дорожній інститут за фахом “Мости і тунелі”. З часом за порадою колеги, який час від часу вдавався до проб пера, Марина почала писати для дніпропетровської і львівської преси, а потім і для київської.

Вже працюючи на журналістському терені і будучи заміжем, Марина Чаусова потрапила в офіс Української спілки промисловців і підприємців. Стала прес-секретарем, а з часом і другою дружиною лідера УСПП Анатолія Кінаха. У подружжя народилася донька Софія. Але Анатолій Кирилович називає своїми дітьми і доньок Марини від першого шлюбу Зою і Наталю, які вже й самі мають первістків.

Тепер Марина Кінах – справжня світська левиця. Вона не пропускає жодного показу мод і буває майже на всіх світських заходах. Одного разу, зустрівши її на черговій церемонії, я запитала, чому її не супроводжує Анатолій Кирилович. У відповідь Марина сказала, що він залишився вдома з Софійкою, при його ритмі життя свої вихідні політик прагне присвятити сім`ї і побути з улюбленою донькою.

Щасливий день Марчука

Свій журналістський шлях Лариса Івшина почала з газети “Прапор комунізму”, потім працювала в “Киевских ведомостях”. А в 1995 році стала прес-секретарем прем`єр-міністра Євгена Марчука. Між журналісткою і політиком зав`язався класичний службовий роман. Дружина Євгена Кириловича, Лідія Іванівна, сцен влаштовувати не стала, до того ж сини Тарас і Вадим на той час вже виросли. Одержавши розлучення, Марчук пішов під вінець з Івшиною.

З легкої руки Марчука в 1996 році була створена всеукраїнська газета “День” на чолі з Володимиром Рубаном. Але невдовзі головним редактором видання стала улюблена журналістка Марчука Івшина, яка керує виданням і донині.

“Лариса – дивовижна жінка, я нею постійно захоплююся. Вона вміє все, за що не візьметься. Власне, коли ми вдвох, нам ніхто не потрібний. Я з нею щасливий”, – ділився Марчук своїми відчуттями в одному з інтерв`ю.

Подружжя часто можна побачити разом. Марчук не пропускає традиційну фотовиставку “Дня”. А нещодавно засвітилися на 75-річному ювілеї Леоніда Кравчука.

Західна практика Навесні 1951 року на обіді у колеги-журналіста молода фоторепортер “Вашингтон таймс геральд” Жаклін Був`є познайомилася з конгресменом з Массачусетса на ім`я Джон Фіцджеральд Кеннеді. Зустріч стала доленосною. Їх шлюб тривав десять років. Жаклін Кеннеді, попри друге заміжжя з грецьким мільярдером Онассісом, і досі залишається найвідомішою першою леді США.

Зі своєю майбутньою дружиною тележурналісткою Марією Шрайвер, а заразом племінницею Джона Кеннеді, культурист і висхідна голлівудська кінозірка Арнольд Шварценеггер познайомився на тенісному турнірі в 1977 році. Роман був небезхмарним. Але в 1986 році вони нарешті вирішили зв`язати себе узами шлюбу. Нині подружжя виховує чотирьох дітей, і сім`я губернатора Каліфорнії Шварценеггера досі вважається в Голлівуді зразком благополуччя.

Екс-канцлер Німеччини Герхард Шредер був одружений чотири рази. На четвертий раз його вибір випав на журналістку Доріс Кепф. А познайомилося майбутнє подружжя під час інтерв`ю...