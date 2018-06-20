Міс Україна-Всесвіт: донька Сумської програла колишній “Віа Грі”

У той час, коли навколо тільки й розмов, що про кризу, світ рятує краса. Чи принаймні намагається рятувати, в дещо локальному масштабі. Так, попри фінансову нестабільність, у п’ятницю ввечері в Києві пройшов фінал широко розпіареного конкурсу краси "Міс Україна-Всесвіт-2009".

А Ніколаєнко часом не вагітна?

Традиційно на конкурс приїхала його власниця Олександра Ніколаєнко. Не менш традиційно – захопила з собою чоловіка (73-річного мільярдера Філа Раффіна) та кількох віп-гостей. Якщо минулого разу Україну здивували самою Наомі Кемпбел, то цього року до Києва завітала володарка титулу "Міс Всесвіт-2008" Даяна Мендоса. Обіцяли також співвласника цього конкурсу, ще одного американського багатія Дональда Трампа, однак його чомусь замінив син Ерік.

До Києва гості прилетіли ще за два дні до фіналу (до речі, приватним літаком Філа Раффіна). Відразу в середу Ніколаєнко, прихопивши Даяну Мендосу та "Міс Україна-Всесвіт-2008" Елеонору Масалаб, розпочала активну діяльність на батьківщині. У столичному ляльковому театрі красуні влаштували благодійний захід для вихованців шкіл-інтернатів Київської області. Там, поки діти ласували солодким, журналісти та фотографи роздивлялися учасниць цьогорічного конкурсу – п`ятнадцятьох фіналісток саме на благодійному заході вперше "вивели в люди". Чесно кажучи, після спілкування з кількома красунями я всерйоз задумалася над проблемами співвідношення краси та інтелекту... Чи то дівчат так налякали фотоспалахи, чи то не хотілося їм розкривати всіх своїх секретів передчасно, але на запитання журналістів "міски" відповідали переважно на кшталт "так" або "ні"...

Найкрасивіша дівчина світу (за версією журі конкурсу "Міс Всесвіт-2008") Даяна Мендоса потішила принаймні щирістю та відкритістю – на всі боки широко всміхалася та чистою англійською розповідала, як же сильно змінилося її життя після перемоги.

Що ж до персони Олександри Ніколаєнко, то журналісти все намагалися розгледіти, чи вона, бува, не вагітна. Ніколаєнко коментувати це не захотіла – мовляв, вони з чоловіком домовилися на такі плітки не зважати. Зате з великим натхненням розповідала, як же Раффіну подобається Україна – їздили б, мовляв, сюди та їздили. Точніше – літали, адже приватних літаків у Раффінів аж два. А от точну кількість автомобілів у родині Саша навіть і пригадати не змогла: "Дванадцять чи, може, п`ятнадцять? Я не рахувала..." Криза, за словами Ніколаєнко, на їхню сім’ю не вплинула аж ніяк. "Звісно, тільки завдяки моєму чоловікові, я цього й не приховую", – додала Саша.

Не кожна співачка попаде у власну фонограму

Фінал конкурсу провели в концерт-холі "Фрідом". Кажуть, планували спочатку Палац "Україна", однак через "непевну ситуацію з газом" (слова Ніколаєнко) зупинилися на приміщенні популярного, але відчутно тіснішого концертного майданчика. Від кількості віп-гостей просто в очах рябіло. Наші світські левиці, здавалося, влаштували між собою власний конкурс – на найглибше декольте. І майже всі в ньому й перемогли – мовляв, намерзнемось (у фойє було не дуже й тепло), але груди покажемо... Водночас, найбільше уваги було прикуто до колишнього подружжя акторів Євгена Паперного та Ольги Сумської – адже в конкурсі брала участь їхня донька Антоніна. Народні артисти навперебій повторювали, що головне не перемога, а участь – тим більше, за умов частої необ’єктивності на такого роду заходах.

Тепер про найцікавіше. Чесно кажучи, так і не зрозуміла, яку ж ідею винесли в програму заходу сценаристи. Коли на сцену в костюмах Білки й Стрілки вибігли ведучі – актори комік-групи "Маски" Георгій Делієв та Борис Барський (обидва, перепрошую, уже далеко не молоді) – я, щонайменше, здивувалася. Виявляється, конкурс задумали як... космічний політ невідомо куди, невідомо з якою метою. Та, видно, не додумали до кінця, бо жарти на космічно-інопланетні теми були несмішними, а поведінка ведучих – невдало-награною. "Запросили би Черновецького ведучим", – пожартувала одна моя колега. І справді – може, тоді інопланетна тематика вечора хоч якось би себе виправдала.

Концертна програма заслуговує окремих слів. Співали наші артисти, звісно, під фонограму. І якщо Потап і Настя Каменських ще якось завели публіку запальними танцями, то Олена Вінницька, вочевидь, була не у формі – кілька разів помітно не попала у власну "фанеру". Відтанцювали з напівголими дівчатами наші, не побоюся цього слова, секс-символи – Віталій Козловський та Василь Бондарчук. А Тіна Кароль не тільки виступила, а ще й приз відхопила – як найкрасивіша співачка року.

Сумська: “Нам із донеччанами не тягатися!”

Що ж до, власне, учасниць конкурсу, то мені вже з першого їхнього виходу став зрозумілий хід думок організаторів. Складалося враження, що тринадцять із п’ятнадцяти красунь потрібні були тільки, як кажуть, "для масовки". Інтрига ж мала розгорітися між двома головними претендентками на корону – уже згаданою Антоніною Паперною та найстаршою учасницею конкурсу, 25-річною Крістіною Коц-Готліб. Знайоме прізвище, чи не так? Дівчина кілька місяців співала у "Віа Грі" і вже кілька років не може позбутися статусу "екс-віагрянки". П`ять років тому вона стала переможницею конкурсу "Міс Донецьк", про що й досі повторює в усіх інтерв`ю. Саме Антоніну та Крістіну в кожному виході дівчат берегли наостанок. Виходили вони парою – наче для порівняння. Тож коли журі оголосило п’ятірку фіналісток, ніхто й не сумнівався, що обидві дівчини до неї потраплять.

Обійшлося без несподіванок – перемогла Коц-Готліб. В Інтернеті протягом останніх місяців активно ширились чутки про вже давно визначену перемогу "екс-віагрянки". "Я ж публічна людина, не дивно, що про мене багато говорять", – кліпала очима Крістіна після вручення корони переможниці. Цікаво, що саме цю думку (про публічність) за два дні до фіналу тими самими словами озвучила Олександра Ніколаєнко – у відповідь на звинувачення у доконкурсному визначенні головної красуні. Тож склалося враження, що Коц-Готліб гарно вимуштрували, пояснивши, як треба відбиватися від недовірливих журналістів.

Антоніну Паперну було шкода – під час оголошення імені переможниці вона помітно хвилювалася, а потім і не намагалася приховати розчарування. Утішаючи доньку, Ольга Сумська голосно поскаржилася: "Нам із донеччанами не тягатися". Обійнявши Паперного, додала: "Навіть двом народним артистам..."

Не хочеться звертати увагу на ще кілька моментів: не надто щире здивування в очах Коц-Готліб після оголошення її переможницею, не надто сильний вияв радості через перемогу (пригадалось, як торік Елеонора Масалаб на сцені просто розридалась), та й виграну машину Крістіна якось надто вже швидко пообіцяла подарувати молодшій сестрі (наче заздалегідь до цього підготувалась). Не хочеться писати про те, що в кулуарах конкурсу час від часу виникали розмови про суму, у яку обійшлася перемога. Залишається порадіти тому, що в Україні з’явилася нова головна красуня та побажати їй успіху на міжнародному конкурсу "Міс Усесвіт". Там критики вже не матимуть такого благодатного ґрунту для недовіри.

Тетяна Данилова