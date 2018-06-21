8 Березня у Верховній Раді: Клюєв для поцілунка вибрав Симоненка (фоторепортаж)
Регіонали розкошелились на розкішні букети троянд... Для своїх. Партнерок для поцілунків на всіх не вистачило, але чоловіки не розгубилися...
Сьогоднішнє засідання ВР було пронизане духом свята. Ми не про призначення Наливайченкаголовою СБУ. Тим більше, що БЮТ вже і передумав. Депутати-чоловіки вітали своїх бойових подруг з 8 Березня...
Регіонали розкошелились на розкішні букети троянд
|Богословська "цвіла і пахла"...
Бойовій подрузі В`ячеслава Кириленка (НУ-НС) Ксенії Ляпіній дісталася поки одна квіточка... Криза?
|Ганна Герман була великодушною...
|... вона не стала чекати милості від чоловіків і вирішила сама привітати парламентських подруг з жіночим святом
|Як зворушливо!
|Хоча може бути ще зворушливіше... Третій зайвий?
|Гриценко розорився на "Брокард"...
|А БЮТ влаштував концерт: пародія на маски-шоу у виконанні депутата Олійника
Зі святом!
Дарина Терещенко, фото Олександра Косарєва / УНІАН
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