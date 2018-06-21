8 Березня у Верховній Раді: Клюєв для поцілунка вибрав Симоненка (фоторепортаж)

8 Березня у Верховній Раді: Клюєв для поцілунка вибрав Симоненка (фоторепортаж)

17:30, 06 березня 2009
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Регіонали розкошелились на розкішні букети троянд... Для своїх. Партнерок для поцілунків на всіх не вистачило, але чоловіки не розгубилися...

Сьогоднішнє засідання ВР було пронизане духом свята. Ми не про призначення Наливайченкаголовою СБУ. Тим більше, що БЮТ вже і передумав. Депутати-чоловіки вітали своїх бойових подруг з 8 Березня...

Зі святом!

Дарина Терещенко, фото Олександра Косарєва / УНІАН

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