8 Березня у Верховній Раді: Клюєв для поцілунка вибрав Симоненка (фоторепортаж)

Сьогоднішнє засідання ВР було пронизане духом свята. Ми не про призначення Наливайченкаголовою СБУ. Тим більше, що БЮТ вже і передумав. Депутати-чоловіки вітали своїх бойових подруг з 8 Березня...

Зі святом!

Дарина Терещенко, фото Олександра Косарєва / УНІАН