Чи варто довіряти прогнозам Світового банку

Думка

Після заяви міністра економіки Богдана Данилишинапро його сумніви щодо недавніх прогнозів Світового банку по економіці України на 2009 рік, на нього обрушилася критика з багатьох боків. Як, мовляв, сміє він грубити на адресу авторитетних міжнародних організацій, та ще і в мить, коли до країни, нарешті, прибула місія МВФ для вирішення питання про другий транш кредиту.

Нагадаємо, 7 квітня було оприлюднено прогноз Світового банку для України, згідно з яким у 2009 році ВВП держави складе мінус 9%, інфляція - 16,4%. На що вже 8 квітня досить скептично відреагував глава Мінекономіки.

«Хочу відзначити, що зараз за всіма можливими методиками, які пов`язані і з визначенням ВВП, і інших основних макроекономічних індикаторів, жоден за всіма агрегованими показниками не діє для будь-якої країни і будь-якої території. Тому хочу сказати, що навіть ті показники, які дає зараз Світовий банк або Міжнародний валютний фонд, або яка-небудь інша фінансова організація для будь-якої країни, є суто умовними», - пояснив він.

Як бачимо, Богдан Данилишин вставив відверту шпильку експертам Світового банку, і висловив, по суті, недовіру прогнозам цього поважаного фінансового інституту. До речі, не лише український уряд сумнівається у якості прогнози Світового банку і Міжнародного валютного фонду. Не так давно вельми невтішні відгуки про свіжий прогноз розвитку російської економіки прозвучали також з Москви.

Так, 31 березня Мінекономрозвитку РФ не погодилося з прогнозом Світового банку, за яким ВВП Росії у 2009 році впаде на 4,5%. «Падіння ВВП буде меншим», - заявив російський заступник міністра економічного розвитку Андрій Клепач. За його словами, базовий прогноз - падіння економіки Росії на 2,2%. Прогноз Світового банку - це один з декількох сценаріїв, висловився із цього приводу міністр фінансів Росії Олексій Кудрін: щоб його оцінювати, потрібно ознайомитися з гіпотезою, яку банк узяв за основу. Все залежатиме від того, як спрацюють антикризові заходи, розповів Клепач. А Кудрін навіть повідомив про очікуване зростання економіки Росії цього року.

То хто ж має рацію? Світовий банк, який дає неприємні економічні прогнози в даному випадку Україні і Росії, чи уряди цих держав? І чи є у державних чиновників причини для сумнівів?

У тому те й справа, що уряди багатьох країн і, зокрема, України вже не раз переконувалися в нездійсненності прогнозів Світового банку (і МВФ). Можемо навести кілька не дуже давніх випадків.

Наприклад, 18 липня 2008 року на прес-конференції в Києві економіст Світового банку Руслан Піонтковський розповів про те, що прогноз зростання ВВП України за підсумками року збільшений з 5,5% до 6%. «У третьому кварталі цього року чинником зростання реального ВВП повинне стати сільське господарство, яке може ефективно підігнати темпи зростання виробництва», - розповів він тоді.

А з якими економічними показниками Україна насправді завершила минулий рік? Вони виявилися, м`яко кажучи, дуже далекими від вищенаведених цифр працівника Світового банку. Приріст реального ВВП в Україні за 2008 рік склав лише 2,1% - тобто аналітики Світового банку «промахнулися» майже в три рази.

28 січня минулого року той же Руслан Піонтковський оголосив про зниження прогнозу Світового банку щодо інфляції в Україні за 2008 рік з 9,6% до 13,8%. Реально ж споживчі ціни виросли минулого року на 22,3%. Помилка майже в два рази.

Ще один, давніший випадок. 11 квітня 2007 року Світовий банк переглянув свої прогнози макроекономічних показників України на той рік і оголосив, що приріст ВВП складе 5,5% (раніше називалося 4,5%), а інфляція - 10,9% (раніше - 10,7%). Насправді економіка України виросла в 2007 році на 7,9%, а інфляція досягла 16,6%. Розбіжність також дуже значна.

На початку 2006 року експерти СБ і МВФ озвучували невисокі прогнози зростання ВВП в Україні до кінця року, які не виправдалися, оскільки світова кон`юнктура різко покращала для українського металургійного експорту.

Отже критичні вислови міністра економіки України Данилишина і російських економічних міністрів на адресу Світового банку справедливі. Думається, керівникам цієї установи варто було б об`єктивно оцінити роботу своїх експертів і утримуватися надалі від озвучування економічних прогнозів, які потім, як правило, не збуваються. Помилятися аналітики можуть і в нинішньому прогнозі для України на 2009 рік, причому, значне відхилення може бути в обидві сторони від названих 9% приросту ВВП.

Михайло Маркелов