Як Путін зробився денікінцем

Денікін так боровся проти незалежності України, що в результаті віддав на розтерзання злочинному комуністичному режиму не тільки Україну, а й саму Росію... Антиукраїнська заява Путіна – чергова спроба відвернути увагу росіян від власного непрофесіоналізму...

Недільна заява Путіна з приводу висловлювань Денікіна настільки скандальна, що, на моє переконання, потребує негайного реагування з боку МЗС України.

24 травня під час покладання квітів до могил російських емігрантів, чий прах нещодавно було перевезено в Росію (письменника Івана Шмельова, філософа Івана Ілліна і генерала Антона Денікіна), пан Путін почав цитувати слова останнього, сказані понад 80 років тому. Звертаючись до журналістів, Путін запитав, чи не читали вони щоденники Денікіна.

"Обов’язково прочитайте! Там у нього є міркування про велику і малу, Росію, Україну. Він каже, що нікому не має бути дозволено втручатися у відносини між нами, це завжди було справою самої Росії!"

"Однією з головних думок праць і політичної діяльності Денікіна було недопущення розчленовування Росії, особливо коли йдеться про малоросійську землю – Україну. Злочин – це якщо хтось тільки починає говорити про розділення Росії та України, навіть коли про це говорять учасники білого руху або іноземці. До таких ідей генерал був абсолютно нетерпимим", – процитував Путіна архімандрит Тихон, який супроводжував главу уряду по кладовищу Донського монастиря.

Я не хочу вдаватися до аналізу трагічної історичної спадщини генерала Денікіна, який так боровся проти незалежності України, що в результаті віддав на розтерзання злочинному комуністичному режиму не тільки Україну, а й саму Росію. Імперська сліпота білогвардійських генералів призвела до жахливої трагедії десятків мільйонів життів, що загинули під час комуністичного терору, Голодомору та розв’язаної ними, разом з німецькими нацистами, Другої світової війни. Зараз звинувачувати в цьому блискучого царського генерала Антона Івановича Денікіна немає сенсу. А от спроби пана Путіна перенести погляди Денікіна вісімдесятирічної давнини в сьогоднішній день украй небезпечні, до того ж вони підкреслюють ментальність сьогоднішнього політичного керівництва Росії. Уявімо собі реакцію російського керівництва, наприклад, на те, якби хтось із сьогоднішнього німецького керівництва згадав заяви німецьких генералів двадцятих-тридцятих років ХХ століття про довічність Кенігсберга (сьогодні Калінінграда) як недоторканної частини Німеччини.

Уже більш як сімнадцять років Україна є незалежною державою, а не пригніченою частиною вічно бідної Російської імперії. Визначати, з ким Україна будуватиме відносини буде виключно керівництво Української держави та український народ, і аж ніяк не Росія.

Заява ж пана Путіна з очевидністю свідчить про спроби за допомогою великодержавного шовіністичного ура-патріотизму відвернути увагу росіян від економічних проблем, які є результатом не так світової фінансової кризи, як наслідком діяльності корумпованого та непрофесійного керівництва Росії на чолі з паном Путіним.

Борис Кушнірук